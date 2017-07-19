Свидетели Иеговы: Евросоюз заступается за запрещенное в РФ религиозное течение

Евросоюз заступается на запрещенное в России религиозное течение «Свидетели Иеговы» и призывает вернуть общинам свободу исповедовать свою веру. Верховный Суд РФ, в свою очередь, окончательно признал секту экстремистской и обязал закрыть все ее общины и центральные офисы.

Заступаясь за запрещенную в России организацию «Свидетели Иеговы», Евросоюз снова упрекает Россию в том, что в ней нет свободы слова и демократии, а иеговисты – те же верующие, которые так же имеют право исповедовать свое видение христианства. К тому же свободу вероисповедания, как одну из ключевых свобод человека, гарантирует Конституция РФ. Иеговисты заявили после своей ликвидации, что будут жаловаться в ЕСПЧ, адвокаты организации уже написали и отправили жалобу.

Напомним, в апреле этого года Верховный Суд РФ по инициативе Минюста признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской из-за запрета делать переливание крови в случае болезни. Такой запрет действительно существует – адепты течения свято верят, что душа человека, как и животного, пребывает в крови. Запрет организации не раз приводил к летальным исходам, которых можно было избежать.

Помимо России, «Свидетелей Иеговы» полностью запретили и пытаются закрыть такие страны как Китай, Северная Корея, несколько государств Средней Азии, Саудовская Аравия, Ирак и Иран.