"Свидетели Иеговы" рассказали журналистам о причинах, из-за которых правительство собирается запретить их организацию

Министерство Юстиции собирается добиться запрета на работу управленческого центра «Свидетелей Иеговы», из-за того, что организация занимается распространением экстремистских материалов. Об этом пишет «РИА Новости», передавая новости прямо из зала суда.

Как заявил адвокат этого управленческого центра, запрещение деятельности уже имеет законную силу, но, несмотря на это «Свидетели Иеговы» пытаются оспорить это решение в суде. На нынешнем заседании Верховный суд должен будет поставить точку в этом деле, решив вопрос о запрете деятельности религиозной организации.

В том случае, если суд всё-таки запретит работу этого управленческого центра, то это будет первым шагом к тому, чтобы полностью запретить деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории России.