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Министерство Юстиции собирается добиться запрета на работу управленческого центра «Свидетелей Иеговы», из-за того, что организация занимается распространением экстремистских материалов. Об этом пишет «РИА Новости», передавая новости прямо из зала суда.

"Свидетели Иеговы" рассказали журналистам о причинах, из-за которых правительство собирается запретить их организацию
Фото: vistanews.ru

Как заявил адвокат этого управленческого центра, запрещение деятельности уже имеет законную силу, но, несмотря на это «Свидетели Иеговы» пытаются оспорить это решение в суде. На нынешнем заседании Верховный суд должен будет поставить точку в этом деле, решив вопрос о запрете деятельности религиозной организации.

В том случае, если суд всё-таки запретит работу этого управленческого центра, то это будет первым шагом к тому, чтобы полностью запретить деятельность «Свидетелей Иеговы» на территории России.

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