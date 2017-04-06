«Свидетели Иеговы» считают себя жертвами политической репрессии

«Свидетели Иеговы» считают себя жертвами политических репрессий и требуют признать это судом. Данное заявление представители центра сделали во время судебного заседания при рассмотрении вопроса признания данной организации экстремистской. В некоторых российских населенных пунктах деятельность группы запретили, но они продолжают подпольно собираться.

Минюст подал судебный иск, чтобы добиться признания российского центра «Свидетели Иеговы» экстремистами, на что сама организации подала встречное требование. На сегодняшний день суд не принял окончательное решение.

«Во встречном иске требуется признание запрета политической репрессией. Суд принял решение отклонить его», — рассказал Ярослав Сивульский, который является одним из руководителей комитета центра.

В московский суд во время заседания по делу приходит Дэвид Хорн, являющийся сотрудником политического отдела американского посольства. Стоит уточнить, что в суде ни разу не прозвучало слово «секта», несмотря на то, что все больше людей склоняются к тому, что данная организация ею и считается.

Напомним, одной из первых областей, где стали предпринимать попытки борьбы со «Свидетелями Иеговы», стал Ростовский регион. Здесь организация была закрыта юридически, отменена часть литературы, используемая этим центром. Теперь организация проводит свои собрания тайно в частном секторе. На сегодняшний день деятельность центра приостановлена до завершения судебного разбирательства.