Организация «Свидетели Иеговы в России» вчера, 20 апреля, была признана экстремистской Верховным Судом РФ. Ее головной центр под Петербургом, а также 395 зарегистрированных общин по всей территории страны подлежат ликвидации, а имущество конфискуется в доход государства.

По сообщению РИА Новости, вчера, 20 апреля, Верховный Суд России вынес окончательное решение по делу о ликвидации в РФ религиозного культа «Свидетели Иеговы». Суд постановил удовлетворить требование Минюста о признании организации экстремистской с последующей ликвидацией ее Управленческого центра под Петербургом и 395 зарегистрированных местных общин по всей стране. Имущество, принадлежащее организации, конфискуется в доход государства. Решение должно быть исполнено до вступления его в законную силу.

Из 395 собраний (официальное название «местные религиозные организации»), десять уже привлекались судами к ответственности и ликвидировались на местах. После того, как решение ВС вступит в действие, каждый адепт секты в случае распространения своих взглядов может быть привлечен к уголовной ответственности за экстремизм по ст. 282.2 УК РФ с лишением свободы от 2 до 6 лет.

В ходе процесса, адвокаты Свидетелей пытались выкрутится из положения, заявляя, что их головной офис имеет лишь духовную «каноническую» связь с религиозными общинами (собраниями) на местах и не дает им обязательных предписаний — это оказалось ложью.

Также секта обвинялась в запрете на переливание крови и ее компонентов даже ценой жизни детей. На стороне Минюста выступили бывшие Свидетели, которые рассказали о других теневых делах внутри этой организации. Среди них: бесчеловечная практика лишения общения с членом секты, который желает выйти из нее, распад семей, запрет на получение высшего образования, запрет на чтение критической информации об лидерах секты, доведение до самоубийства и т.д.