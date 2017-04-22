«Свидетели Иеговы» запрещены в РФ: против решения Верховного суда выступил Евросоюз

ЕС раскритиковал запрет в РФ «Свидетелей Иеговы». Чиновники утверждают, что члены этой организации имеют право свободно проводить собрания. Такое заявление поступило после признания Верховным судом деятельности центра экстремистской, — информирует издание «РИА Новости».

На днях Верховным судом РФ деятельность «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской и запрещена в стране. По решению суда все имущество организации попадает под конфискацию. Такое решение возмутило ЕС, по мнению европейских чиновников «Свидетели Иеговы», как и другие религиозные группы, имеют право беспрепятственно использовать свободу собраний, как это должна гарантировать Конституция РФ, международные стандарты по правам человека.

Одна из международных правозащитных организация посчитала запрет религиозного центра сильный ударом по свободе совести.

«Решение Верховного суда запретить «Свидетелей Иеговы» в России является сильнейшим ударом по свободе вероисповедания и собраний в России», — утверждают в Human Rights Watch.

Стоит отметить, что организация еще имеет возможность опротестовать судебное решение. Это станет возможным, если центр подаст жалобу, но ранее Минюстом была приостановлена его работа до окончательного судебного разбирательства. Представители российского центра утверждают, что планируют обжаловать запрет в ЕСПЧ.

Напомним, организация основана в 1931 году, штаб-квартира центра расположена в Нью-Йорке. На территории РФ у «Свидетелей Иеговы» насчитывается около 175000 последователей, которые объединены в 2500 общин.