Свойство кофе: пристрастие к напитку может обернуться губительными последствиями

Во время исследования воздействия кофе на организм человека, стало известно, что данный напиток имеет необычное свойство. Так, помимо бодрости он может вызвать усталость.

Специалисты считают, что в некоторых случаях кофейное пристрастие может привести к губительным последствиям. Ученые предупреждают, что кофейные зерна имеют действующие вещества, негативно воздействующие на человека. Это может произойти в том случае если любитель кофе на момент употребления напитка находится в стрессовом состоянии, его мучает бессонница, недомогание. В этом случае кофеин приводит к спазму мозговых сосудов, что чревато кислородным голоданием. В результате данного свойства человек получает головную боль, может упасть в обморок и скончаться.

Но эксперты отмечают, что организм каждого человека уникальный, поэтому с точностью говорить о последствиях выпитого кофе не возможно. Отмечается, что на протяжении 30 минут после употребления напитка любитель кофе ощущает прилив энергии, а через время данная сила идет на спад, что приводит к обратному.

Стоит отметить, что употреблять кофеин запрещается людям, страдающим заболеваниями надпочечниками. Каждому человеку нужно проконсультироваться с врачом, чтобы разобрать особенности своего организма и понять, следует ли ему пить кофе.