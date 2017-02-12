Святой Валентин: вся правда о красочной легенде

Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородской и Чернобыльский Владыка Павел рассказал, имеет ли отношение к 14 февраля Святой Валентин.

14 февраля по всему миру отмечают праздник День святого Валентина. Принято считать, что Валентин являлся христианским священником, который, несмотря на запрет императора Рима Клавдия II о женитьбе легионеров, тайно решался соединять пары. После того, как императору стало известно об этом, священника приговорили к казни. Сам Валентин также имел возлюбленную, он был влюблен в дочь тюремщика, которой перед кончиной адресовал письмо.

«Люди, не имея представлений о святости, начинают выдумывать мирские праздники, а после переплетать их со святыми. Такие мученики существовали, но к этому дню не имеют отношения. Сейчас рассказывается красочная история возникновения данного праздника. Тогда не было еще Венчания, поэтому священник не мог выполнять этот обряд. Что касается письма, его также не могло быть, так как после принятия сана священник не мог жениться. А если такой факт имеет место быть, тогда это говорит о предательстве веры, супруги. Поэтому такая личность не может стать в лике святых. Единственным правдивым моментом в этой истории является исцеление дочки тюремщика, после этого вся их семья пришла в христианство», — рассказывает Владыка, призывая восстановить историческую справедливость.

14 февраля римские язычниками отмечался День Юноны, которая являлась покровительницей влюбленных пар. В этот же день гуляли на фестивале эротизма. Во время фестиваля козла и собаку приносили в жертву, после юными жрецами были вырезаны ремни из их кожи, а далее приступали к ритуалу. Так, жрецы бегали и хлестали женщин ремнями. Это помогало, по их мнению, в любви и исцелении бесплодия. А девушки в этот день писали свои имена на бумаге и кидали в урну, откуда их доставали мужчины. Принято было, если мужчина достал твою бумажку, с ним ты и будешь до следующего праздника.