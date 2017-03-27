Тайный ребенок Вороненкова: Андрей Малахов рассказал о тайных отношениях убитого экс-депутата

Телеведущий и журналист Андрей Малахов сообщил, что убитый экс-депутат Вороненков имел, возможно, тайного ребенка. По его словам, на передачу «Пусть говорят» обращалась женщина, которая заявила, что воспитывает мальчика от Дениса Вороненкова.

Однако снять полноценный выпуск ток-шоу, посвященный этой теме, так и не удалось. Дело в том, что в редакцию «Пусть говорят» начали поступать угрозы. А одному из сотрудников неизвестные даже подбросили мертвую кошку, что стало своего рода призывом прекратить расследование скандального дела.

Андрей Малахов рассказал: женщина, которая обращалась к нему на передачу, назвала свое имя – Елена. По ее словам, у нее был роман с депутатом Денисом Вороненковым. Однако отношения с ним не сложились. Она рассказала, что у них не сложилось из-за ужасного нрава депутата. После себя Вороненков оставил только ребенка.

Более подробных деталей об этом внебрачном ребенке убитого Дениса Вороненкова Малахову разведать не удалось. Однако, как рассказал телеведущий, эта история свидетельствует о том, что у депутата было «темное» прошлое.

Напомним, что 23 марта экс-парламентария убили в украинской столице. Незадолго до этого Вороненков со своей женой Марией Максаковой переехал в Киев и получил украинское гражданство. Мария Максакова заявила, что не будет разбираться в убийстве мужа и искать виновных. А ее мама, Людмила Максакова, открыто заявила, что рада смерти зятя.