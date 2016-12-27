«Татфондбанк» последние новости: Татарстан окажет поддержку банку

Стало известно, что сложности у «Татфондбанка» начались еще пару лет назад. Об этом рассказал сам президент Татарстана. Эту новость передает издание «Комсомольская правда».

Рустам Минниханов сообщил, что как только начались проблемы у данной кредитной организации, руководством Республики было принято решение оповестить об этом ЦБ. Премьер-министр беседовал с руководством ЦБ, передав просьбу о действиях для решения проблемы.

«После проверки в банке, мы давали сигналы о сложности ситуации. Проблемы начались в 2014 году, это очень сильно ударило по банковской системе. Поэтому организации, которые характеризовались не устойчивой ликвидность, сразу попали в непростую ситуацию. «Татфондбанк» оказался одним из таких организаций», — объясняет президент Республики.

На сегодняшний день судьба данной кредитной организации остается нерешенной, пока санатор не найден. Вопрос с юридическими лицами, которые являются клиентами банка, также не решен ЦБ.

«Татарстан не в состоянии взять на санацию банк, так как не справится. Сам «Татфондбанк» является санатором двух организаций. Подтверждаю, что мы выполним все меры поддержки, которые сможем», — добавил Минниханов.

Также сообщается, что ЦБ продолжает искать для «Татфондбанка» санаторов, ведя переговоры с различными банками.