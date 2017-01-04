Татьяна Коэн хочет добиться справедливости: создана петиция с требованием честного расследования дела Виктора Коэна

Супруга обвиняемого Виктора Коэна обратилась в программу «Битва экстрасенсов» за помощью. Девушка надеялась на помощь ясновидящих. Об этом передает российское издание.

Татьяна Коэн, которая является уже бывшей супругой обвиняемого, от безысходности обратилась в программу, чтобы узнать правду и помочь Виктору добиться справедливости. Расследовать дело взялись 16 ясновидящих, их слова шокировали семью парня. Абсолютно все заявили, что парень не должен сидеть в тюрьме, так как не виновен. А Виктория Райдос утверждает, что девушка Галина жива и находится заграницей. Такую версию называли также родители пропавшей, они сами просили правоохранительные органы отпустить Виктора.

Стоит отметить, что благодаря передаче «Битва экстрасенсов», а именно ее повтору, люди снова начали активно обсуждать данную тему. Пользователи интернета создали петицию в которой требуют расследовать дело объективно и снять обвинения с Виктора. Неравнодушные люди и бывшая супруга парня надеются, что в скором времени расследование проведут честно и он будет на свободе.

Напомним, после свадьбы Виктора и Татьяны, к ним домой пришли правоохранительные органы, которые обвинили парня в смерти его бывшей девушки Галины. Обвиняемый не знал, где находится его знакомая, он был шокирован новостью о причастности к ее смерти. Виктора планируют заключить под стражу на 10 лет, несмотря на отсутствие улик.