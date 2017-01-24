Татьянин день: как экономно и весело отметить день Татьян и студентам

Завтрашний день 25 января и носительницам имени Татьяна, и студентам ВУЗов «влетит в копеечку». День российского студенчества всегда было принято отмечать весело и громко с самого дня открытия Московского Университета Екатериной ІІ. Московская мэрия знает, что у студентов всегда нет денег на дорогие развлечения, и потому устроила ряд акций и мероприятий с бесплатным входом.

Для студенток по имени Таня 25 января – двойные скидки, потому что девушкам предстоят двойные траты. Танечкам стоит носить при себе паспорт или студенческий: на городском катке за коньки именинницы заплатят вполовину меньше, а вход на каток по студенческим будет бесплатным. Акция пройдет по всем паркам и скверам, где есть катки, но на студентов-заочников бесплатное посещение не распространяется, только на дневное и вечернее отделение. «Театр Мюзикла» поздравит студентов с их днем своеобразно – он в полцены пустит на мюзикл «Преступление и наказание» о студенте Раскольникове, который убил старуху. Два билета по студенческому можно купить по цене одного. «Дом актера» перед началом спектакля наливает всем Таням бокал шампанского.

Московский зоопарк тоже собирается развлекать и угощать студентов 25 января. На его территории пройдет бесплатный и очень веселый квест – студенты будут искать по всему зоосаду задания, решать головоломки, находить ключи. Такое развлечение на территории зоопарка в Москве пройдет впервые. По ходу дела ребята многое узнают о мире животных, если они, конечно, не студенты-биологи.