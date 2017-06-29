Телеграм: создатель «Телеграма» Павел Дуров сумел договориться с Роскомнадзором

Создатель «Телеграма» — Павел Дуров договорился о своем мессенджере с Роскомнадзором и нашел компромисс. Регулятор убедил Павла, что речь шла не о тайне переписки пользователей, а о сведениях «Телеграма» как о компании – Роскомнадзор должен внести данные о мессенджере в реестр.

Создатель мессенджера «Телеграм» и Роскомнадзор долго не могли найти общий язык и говорили о разных вещах. Регулятор хотел зарегистрировать новый мессенджер, внести его в общий реестр и ждал от Павла Дурова анкету со сведениями о той компании, которая занимается делами «Телеграма». Дуров, в свою очередь, искренне считал, что переписку его российских клиентов будут читать на основании «закона Яровой», а персональные данные пользователей – скачивать. Дуров доказывал, что это неэтично, незаконно и технически невозможно. А надзорный орган не волнует личная переписка россиян, ему нужно, чтобы пять идентификаторов попали в реестр.

Дуров, получивший от Роскомнадзора исчерпывающие объяснения, пообещал, что сам не допустит терроризма и экстремизма в своем мессенджере, а «вражеские» каналы будет нещадно удалять. Жалобы от населения принимаются на электронном сервисе – у Павла Дурова есть опыт очистки социальных сетей от пабликов педофилов, экстремистов и террористов. Он заверил Роскомнадзор, что будет проверять контент своего мессенджера.

Недавно стало известно, что «Телеграм» зарегистрировали, внесли в реестр, и он работает в правовом поле, легально. Мессенджеру даже номер записи выдали – 99-РР. Глава Роскомнадзора Александр Жаров и Павел Дуров, наконец-то, поняли друг друга.