Телеграм заблокируют в РФ: Роскомнадзор в очередной раз напомнил руководству сервиса о регистрации

Телеграм заблокируют в ближайшее время, если мессенджер не предоставит информацию для внесения сервиса в реестр. Об этом в очередной раз напомнил Александр Жаров. Руководитель Роскомнадзора отметил, что ведомство использует последнюю возможность для налаживания диалога.

В прошедшее воскресенье Александр Жаров, который является главой Роскомнадзора, в очередной раз предупредил руководство Телеграм в незамедлительной регистрации сервиса в РФ. Об этом он заявил во время эфира на федеральном канале. Жаров обратился к Павлу Дурову, напомнив, что времени остается все меньше. По словам главы ведомства, эта последняя возможность наладить диалог. Роскомнадзор ожидает ответа от создателя Телеграм, если он не последует в самое ближайшее время, сервис будет заблокирован.

Новость о блокировке мессенджера поступает с прошлого месяца. Что касается руководства сервиса, ранее Павел Дуров заявил, что в случае блокировки, переписки чиновников перейдут в облачные сервисы Apple и Google, подконтрольные США. Поэтому создатель сервиса не может понять, какой смысл в этом для национальной безопасности РФ.

«Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», — утверждает Дуров.

Необходимо также отметить, что несколько дней назад Роскомнадзор высказал свои подозрения в том, что Телеграм имеет лояльное отношение к террористическим группировкам. На это заявление руководство Телеграм рассказало о постоянной блокировке групп, осуществляющих пропаганду терроризма.