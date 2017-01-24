Тиффани Трамп: в чем пришла на бал «забытая» дочь президента Дональда Трампа

У избранного президента Дональда Трампа пять детей от трех разных женщин. Все три раза миллиардер был официально женат. Сейчас СМИ пишут в основном об Иванке Трамп – дочери от актрисы Иваны Зельничковой и об Барроне Трампе – сыне Мелании Трап, нынешней «первой леди». О дочери от второго брака с Марлой Мэйплз, Тиффани Трамп, все забыли.

Сейчас таблоиды обсуждают наряды, с которых «забытая» наследница пришла на инаугурацию отца и бал в честь этого мероприятия. Тиффани в какой-то мере рада, что она «забытый» ребенок. Ее младшего братика взрослые все время «дергают», заставляют позировать, отрывают от школы в Нью-Йорке. Старшие дети отца хотят попасть в его же администрацию, а это запрещено законом. Тиффани «подтянулась» в жизнь отца только во время предвыборной гонки, давая понять, что они с мамой справились сами – Трамп ушел из семьи, когда девочке было шесть лет. Более того, дочь республиканца влюблена в ярого демократа Росса Механика, приверженца Хиллари Клинтон.

Иванка Трамп призналась, что всегда была близка с Тиффани, хотя с ее матерью их отец изменял Иване Зельничковой. Любовники умело маскировались, они приезжали отдельно, но на одни и те же мероприятия, скрывались в отеле Трампа в Атлантик-Сити. Матери дочерей Трампа так и не помирились – Марла разрушила семью Иваны. С отцом Тиффани позирует на фотографиях редко и неохотно, учиться она собирается на юриста, к политике отношения иметь практически не будет.