Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов, подверг критике поведение писателя Михаила Веллера в прямом эфире передачи “Эхо Москвы”, когда тот плеснул водой в лицо ведущей Ольге Бычковой из своего стакана. Т. Шафир считает, что никому не дано право оскорблять телеведущих, несмотря на все свои звания и регалии.

По сообщению ИА ТАСС, секретарь СЖР Тимур Шафир не одобрил поступок писателя Михаила Веллера на одной из передач радиостанции “Эхо Москвы”, где он начал оскорблять ведущую программы Ольгу Бычкову, после чего плеснул ей прямо в лицо воду из стоящего рядом стакана.

По словам Шафира, это нормальная практика, когда мнение ведущего программы и ее гостя не совпадает по многим вопросам, причем иногда практически по всем пунктам. Такое можно наблюдать не только на российских телеканалах, но и на зарубежных, но при этом никто не должен и не имеет права оскорблять своего оппонента и тем более понимать на него руку или кидать посторонними предметами, как это имело место в случае с Веллером. Такой поступок неприемлем и не может зависеть ни от каких званий и регалий.

Что касается ведущей О. Бычковой, то по мнению Шафира, она, наоборот, вела себя корректно и сдержанно.

Напомним, что во время прямого эфира программы “Особое мнение”, Михаил Веллер неадекватно среагировал на ведущую, которая задавала ему вопросы. В гневе он вырвал со стола микрофон, взял стоящий рядом стакан с водой и плеснул ею в лицо Бычковой. При этом он также оскорбил ее словесно. Как позже объяснил писатель, ведущая не давала ему высказать своем мнение до конца.

После этого инцидента, глава радиостанции Алексей Венедиктов решил, что “Эхо Москвы” больше не будет сотрудничать с Веллером до тех пор, пока он не извинится публично.