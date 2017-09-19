Тиньков: оскорбивший предпринимателя блогер из "Немагии" был допрошен в качестве свидетеля

Примерно двести человек пришли в аэропорт на встречу с “YouTube”-блогером , который выложил на своем канале “Nemagia” ролик про Олега Тинькова и его банк. Алексей Псковитянин был вызван в Москву для допроса в качестве свидетеля, так как банкир Тиньков подал на него в суд.

Сегодня, девятнадцатого сентября, в аэропорт Домодедово прилетел блогер видеоканала “Nemagia” – Алексей Псковитянин. Известно, что его будут допрашивать в качестве свидетеля по иску Олега Тинькова, который предприниматель подал на Псковитянина за клевету и унижение его чести, достоинства и профессиональной репутации. Напомним, что в ролике Псковитянин с товарищами назвал банкира мошенником, а его бизнес – мыльным пузырем.

Среди тех, кто пришел в аэропорт встретить Псковитянина, были и его коллеги – блогеры, и подписчики. По словам свидетеля встречи, там присутствовали несколько очень знаменитых блогеров, с которыми все фотографировались. Многие из присутствующих рассказали потом журналистам, что к ним поступали угрозы от неизвестных лиц.

Вчера, восемнадцатого сентября, в подмосковном городе Кемерово проводилась досудебная подготовка по иску Олега Тинькова к Алексею Псковитянину. На встрече присутствовали представители и истца, и ответчика. Блогеров А. Псковитянина и М. Печерского взялся защищать адвокат Я. Шемет, а интересы предпринимателя представлял А. Тодоров, который заявил, что Тиньков будет требовать пятьсот тысяч рублей моральной компенсации, плюс удаления порочащего его ролика с канала “YouTube”.