Титул «Мисс Тверь-2017» достался Екатерине Синяковой

В городе Тверь прошел конкурс «Мисс Тверь-2017», победительницей которого стала Екатерина Синякова. Местная жительница является студенткой промышленно-экономического колледжа.

Данный конкурс в городе проводят с 1995 года. Титулованные девушки представляли свой город на российских подобных мероприятиях. К таким конкурсам стоит отнести «Мисс РФ», «Краса РФ» и другие. Здесь жительницы Твери за все время существования конкурсов ни раз занимали призовые места, а также им присуждались престижные номинации.

Основным правилом к участницам подобных мероприятий является модельная внешность, их рост должен достигать не менее 170 см. На кастинге в Твери также отметили, что желающие принять участие в конкурсе не должны иметь татуировок, шрамов, не поощряются у девушек и пристрастия к сигаретам и алкоголю.

В этом году победительницей «Мисс Тверь» стала 17-летняя девушка, хобби которой является рисование, она любит готовить различные блюда. Екатерина Синякова имеет профессию парикмахера-универсала, ногтевого мастера. Жительница Твери призналась, что в ее мечтах открытие салона красоты и возможность работать в Victoria’s Secret. На мероприятии также избрали вице-мисс, ею стала Карина Пагава, а также Арина Огнева. Что касается титула Первой вице-мисс, он достался Даше Аршиновой.