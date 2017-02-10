«Тихий дом»: как уберечь подростка от влияния «групп смерти»?

После новостей о Рине Паленковой, Кате Власовой и Дениса Муравьева родители России, Казахстана и даже Киргизии думают, как бы свое чадо уберечь. Тем более, в Сети появились странные игры «Тихий дом», «Синий кит» и «Море китов», которые вербуют подростков в «смертельный квест». Некие «наставники» или «кураторы» вроде Филиппа Будейкина дают детям смертельные и опасные задания, а на 50-ый день задание одно – суицид.

«Куратор» «группы смерти», в названиях которой обязательно присутствуют киты, бабочки, f57 и f58, постепенно приучают ребенка к смерти. Подростков учат вставать в 4:20, пить уксус небольшими дозами, расцарапывать руки. Игра «Беги или умри» пока не подтверждена официально, а вот реальность «групп смерти» подтверждают странные теги на страницах ребят — #я в игре, #разбуди меня в 4:20. Это говорит о том, что ребенок уже получает задания от непонятных взрослых, которые неизвестно зачем подталкивают его к гибели и угрожают убить всю семью. Психологи заявляют единогласно – нельзя сказать про интернет, что это «большая помойка», но Сеть как улица. Встретить на улице можно кого угодно, а в дом нести с улицы можно далеко не все. И самое главное – чужой человек из интернета не может и не должен решать, жить ребенку или умирать.

Журналисты, которые брали интервью у Филиппа Лиса-Будейкина, пришли в ужас. Он говорил, что 15 подростков, которые покончили собой под влиянием его восьми групп, «ушли из этого мира счастливыми», а сам при этом продолжал жить. Ничтожество по жизни объявило себя Богом и судьей, решающим, кому стоит жить, а кому – нет. Он же решал, кому дарить в своих группах тепло и поддержку, а кто «биомусор» для «выпиливания». Он даже отговаривал от суицида, но некую «касту избранных», кто в его глазах был «нормальным». Через 2,5 года Будейкин выйдет на свободы и продолжит свою «миссию Бога».