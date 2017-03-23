«Тотальный диктант» пройдет на десяти рейсах S7 Airlines

S7 Airlines стала генеральным перевозчиком ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 8 апреля 2017 года. «Тотальный диктант» — общественный проект, цель которого – дать возможность любому человеку проверить свое знание русского языка.

В преддверии акции в российских городах, а также на сайте акции, проводятся бесплатные подготовительные занятия по русскому языку. Ожидается, что в этом году диктант напишут более 200 тысяч человек из 800 российских и зарубежных городов. Текст диктанта каждый год пишется специально для акции. В этом году его автором стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 000 метров будет у пассажиров S7 Airlines. В этом году акция пройдет на десяти внутренних и международных рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска – родины «Тотального диктанта». На каждом рейсе написать диктант смогут 30 пассажиров. Бортпроводники раздадут специальные бланки, а также радиогиды с наушниками, которые позволят слышать текст и не мешать другим пассажирам.

«Мы рады, что S7 Airlines остается партнером акции. В прошлом году «Тотальный диктант» впервые прошел на высоте 10 000 метров. Его писали одновременно со всей страной пассажиры рейса S7 Airlines Новосибирск – Москва. Интерес со стороны пассажиров был очень высок, и мы решили продолжить традицию, расширив географию даже за пределы России. Тема текста диктанта в этом году совпадает с географией полета авиакомпании, это эссе о родных городах автора – Перми, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ», — отметила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Источник: S7 Airlines