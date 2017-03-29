Тотальный диктант: в российских регионах готовят площадки для написания диктанта, а в Горловке его прочитает Юлия Чичерина

Акция «Тотальный диктант» пройдет по всей России уже совсем скоро – восьмого апреля. В эти дни в регионах начинается регистрация на участие в мероприятии. В этом году в разных регионах есть масса отличительных особенностей программы.

Тотальный диктант россияне напишут в этом году уже в четырнадцатый раз. Эта акция направлена на общее развитие грамотности и образованности, культуры письма среди всех желающих граждан. Независимо от возраста и статуса, принять участие в акции может каждый желающий.

На этот раз в каждом отдельном регионе страны буду наблюдаться свои отличительные особенности акции. Например, в Перми участникам будет предложено принять участие в «Тотальном диктанте» на одной из нескольких площадок. Сделать это можно будет в театре, музее или даже в баре. В общем, все условия для участников акции созданы.

В Белгороде участники образовательной программы смогут написать диктанты тоже на нескольких площадках. Всего их будет четыре. В их число вошло даже бизнес-пространство «Контакт».

Помимо российских регионов, диктанты напишут и жители Донбасса. Например, в Горловке и вовсе состоится настоящий праздник – местным жителям текст диктанта будет читать рок-звезда Юлия Чичерина, являющаяся приверженцем идеологии ополченцев Донбасса. Артистка приедет в регион уже не впервые. Однако участие в подобном мероприятии станет для нее первым. Кроме Горловки, тотальные диктанты будут написаны и в других городах региона, в том числе и в Донецке.