Троица приметы, традиции и обычаи донесла со времен язычества. Ранее было принято в этот день собирать сборы цветов, лечебных трав считалось, что они способны исцелить от всех болезней. Православный праздник в этом году выпал на первое воскресенье июня.

Православные христиане сегодня отмечают Троицу, которая каждый год приходится на 50-й день после Светлого Воскресения. Отсюда также следует второе название торжества – Пятидесятница. Праздник является одним из 12 главных в жизни православных христиан. Его отмечают в память евангельскому событию, когда Святой Дух сошел с небес на апостолов, и они заговорили на разных языках, которые ранее не знали. Благодаря этому они смогли нести веру во все народы мира. Издавна считается, что в этот день произошло основание Церкви.

Корни праздника уходят во времена языческой Руси. Первая неделя лета знаменовалась победой весны над зимней порой года. Хозяйки на протяжении нескольких дней готовились в Троице. Они делали генеральную уборку, выбрасывали ненужные вещи. Земельный участок до торжества должен быть очищен от сорняка. К празднику дома, храмы наряжали цветами и травой, которые являются символами процветания.

В этот день посещают храмы, кладбища, для поминания усопших, устраивают праздничные застолья. Раньше девушка на Пятидесятницу плела веночек из луговой травы и дарила его парню, этот жест считался признанием в любви или симпатии. Люди были очень внимательными к своим снам в праздничную ночь, так как существует примета, что приснится, обязательно должно исполниться.