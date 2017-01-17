Ту-154 авиакатастрофа последние новости: «Доктора Лизу» наградили «за чистоту помыслов» посмертно

Россия попрощалась с Елизаветой Петровной Глинкой – основательницей фонда «Справедливая помощь» и наградила после смерти. СК России решил, что Доктор Лиза достойна получить награду за чистые помыслы и благородные дела. В своей социальной сети Александр Бастрыкин, заявил о своих намерениях так почтить память Елизаветы Глинки.

СКР, по словам его главы, будет и дальше сотрудничать с фондом Доктора Лизы и спасать стариков, женщин и детей из «горячих точек». Глинка очень многое сделала для больных и беспризорных, но еще больше она могла бы сделать, если бы не катастрофа. Несколько хосписов, куда смертельно больные придут доживать последние дни, будут носить имя Доктора Лизы. Все это, по мнению Бастрыкина, Елизавета Глинка делала во имя добра и справедливости, но сама она говорила, что просто ненавидит смерть и войну. Те, у кого нет возможности наградить Елизавету Глинку медалью, приносят под ее фонд цветы и посвящают «песочный фильм». В конце ролика с песочной анимацией детки, которых Елизавета Глинка в свое время спасла, говорят ей спасибо.

Похоронили Елизавету Глинку как христианку, по всем традициям, ведь она о себе говорила как о православной. В Успенский храм попрощаться с главной фонда пришли и те, кому она помогала, и чиновники, помогавшие ей финансово. Сотрудники фонда ждали всех – от власть имущих до нищих, как это было принято на Руси. Рядом с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом со своей спасительницей прощались бывшие бомжи и маргиналы. Им Доктор Лиза в свое время очень помогла. Даже политические оппоненты у ее гроба проливали слезы – Глинка всегда была «вне политики».