ТУ 154 авиакатастрофа последние новости: неопознанными остаются 18 человек

18 человек погибших в крушении самолета ТУ-154 в Сочи до сих пор неопознаны – пишет издание «Лайф». Генетическая экспертиза трудится день и ночь, сравнивая геном образцов с генотипом родных и близких погибших. 241 фрагмент уже сопоставлен, части тел родственники могут предать погребению, как посчитают нужным. В общей сложности, опознаны 74 человека из 92-х, а 18 – нет. Параллельно исследуют самолет на наличие в нем следов теракта.

Следов теракта нет – убеждены эксперт, ни горючее, ни тела фрагментов веществ, имеющих отношение к терроризму, не содержат. Сработал датчик угла атаки, что говорит о проблемах в автоматике и механизации. Умершим еще долго не будет покоя: ситуация до сих пор под контролем Минобороны, а временный памятник жертвам катастрофы все время разбивает волнами. «Макс портал» из Сочи пишет, что на пляже должно стоять что-то более устойчивое. Потому разбирается брусчатка, ведутся ремонтные работы, а люди бросают охапки цветов просто в море. Волны серьезно могут разметать цветы и венки по всей набережной, побить все свечи в стеклянных подставках, гуляющие постоянно натыкаются на битое стекло. Участок набережной рабочие приводят в порядок, понимая, что зимой ухаживать за импровизированным памятником будет трудно.

«КраснодарМедиа» пишет, что поскольку трагедия имела место под Новый Год, на набережной Сочи не было традиционных праздников-гуляний. Сочинцы поняли причину и до сих пор носят на Южный мол цветы погибшим. Место, где разбился самолет, словно кто-то проклял: два воздушных судна за десять лет. И если уже ставить мемориал, то и погибшим с ереванского рейса – тоже. В этом убеждены все местные. Тогда почти в том самом месте, идя на посадку, разбился самолет с 105-ю пассажирами на борту. Но тогда экипаж угробил самолет несогласованностью действий.