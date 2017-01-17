Ту-154 авиакатастрофа последние новости: результаты расследования

Более трех недель назад произошла ужасная катастрофа Ту—154, в результате которого погибло 92 человека, следовавших в Сирию. На сегодняшний день следователи рассматривают три версии крушения. Об этом передает одно из российских изданий.

Первой причиной происшествия является техническая неисправность, второй— нарушение работы двигателя, по причине попадание предмета, третьей – ошибка пилотирования. Общество не верит в них, люди считают, что исходя из некоторых моментов, больше подходит вариант воздействия на лайнер. Специалисты утверждают, что официальные выводы будут сделаны лишь через некоторое время.

На днях родные простились с погибшими во время крушения. Церемония прощания прошла в столице РФ, области и других регионах. Известную правозащитницу Елизавету Глинку похоронили на Новодевичьем кладбище. Врач всю свою жизнь посвятила для помощи нуждающимся людям. Провести женщину в последний путь пришло большое количество людей. 47 людей были преданы земли на военном столичном кладбище. Большинство – артисты из военного хора. Во Владимирской области прошла траурная церемония, где попрощались с Валерией Халиловым, который руководил ансамблем. Мужчина завещал придать его тело земле рядом с могилой прабабушки.