Ту-154 авиакатастрофа последние новости: результаты расследования

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Более трех недель назад произошла ужасная катастрофа Ту154, в результате которого погибло 92 человека, следовавших в Сирию. На сегодняшний день следователи рассматривают три версии крушения. Об этом передает одно из российских изданий.

Первой причиной происшествия является техническая неисправность, второйнарушение работы двигателя, по причине попадание предмета, третьейошибка пилотирования. Общество не верит в них, люди считают, что исходя из некоторых моментов, больше подходит вариант воздействия на лайнер. Специалисты утверждают, что официальные выводы будут сделаны лишь через некоторое время.

На днях родные простились с погибшими во время крушения. Церемония прощания прошла в столице РФ, области и других регионах. Известную правозащитницу Елизавету Глинку похоронили на Новодевичьем кладбище. Врач всю свою жизнь посвятила для помощи нуждающимся людям. Провести женщину в последний путь пришло большое количество людей47 людей были преданы земли на военном столичном кладбище. Большинствоартисты из военного хораВо Владимирской области прошла траурная церемония, где попрощались с Валерией Халиловым, который руководил ансамблем. Мужчина завещал придать его тело земле рядом с могилой прабабушки.

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