В Турции продолжается эпидемия Коксаки. На отдыхе в стране заразилось более 500 туристов. В страховой фирме EVR рассказали, что большинство жалоб поступает от россиян, отдыхающих в гостиницах Белека, Сиде, Кремера. В Роспотребнадзоре признали, что отдых в жаркой стране сейчас небезопасный.

На протяжении нескольких дней в интернете продолжают обсуждать вирус Коксаки на турецких курортах. Стало известно о заражении десятков туристов. В страховой компании EVR заявили о поступающих жалобах. Так, наибольшее количество заболевших опасной инфекцией наблюдается в гостинице Nashira, которая находится в Сиде, а также в отелях Билека и Кремера.

В Роспотребнадзоре признали, что пребывание на турецких курортах небезопасно для жителей РФ. Также отмечается, что вирус активно распространяется в Анталье, Аланье. Всего известно о более 500 зараженных. Туроператоры РФ заявили об отмене поездок в курортную страну. В свою очередь турецкие власти заявляют, что в стране нет эпидемической обстановки.

Напомним, вирус передается воздушно-капельным путем. У заразившегося появляется высокая температура, красные высыпания на коже, болевые ощущения в горле. Врачи утверждают, что лечение инфекции не осуществляется, употребление медикаментов направлено на устранение симптоматики, а с вирусом борется иммунитет. Обычно через 10-14 дней организм выздоравливает.