Тымовчанина оплатить алименты побудила «перспектива» стать пешеходом

Житель Тымовского района оплатил задолженность по алиментам, опасаясь временного ограничения на пользование специальным правом на управление автотранспортом.

Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 части своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако решение суда исполнял нерегулярно и не в полном объеме, в результате чего сумма задолженности по алиментам составила 115 тысяч рублей.

Так как добровольно сахалинец задолженность по алиментам не погашал и официально нигде не работал, судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права на выезд за пределы РФ, постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счете должника, наложил запрет на регистрационные действия в отношении автотранспорта, принадлежащего мужчине.

Данные меры не побудили сахалинца погасить задолженность в полном объеме, в связи с чем судебный пристав в очередной раз вызвал безответственного отца на прием и вручил ему постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления автотранспортом.

Осознав, что невозможность пользоваться водительскими правами существенно осложнит ему жизнь, мужчина в течение нескольких дней явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.