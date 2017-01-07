У Алиэкспресс возникли проблемы с доставкой товаров в Россию

Крупный ретейлер временно приостановил доставку заказов в РФ. Под запрет попало почтовый оператор SPSR. Причиной данного решения стали проблемы с растаможкой. Эту информацию передает сайт «РБК».

Китайский Алиэкспресс просит своих клиентов договариваться с продавцами об ином способе доставке в РФ. Ретейлер опубликовал официальное заявление, в котором поведал о приостановлении доставки через SPSR из-за сбоев в системе ФТС. Отмечается, что посылки, которые ранее были отправлены данной службой, будут доставлены покупателю.

«С сегодняшнего дня мы вынуждены временно приостановить услуги коммерческой доставки через эту опцию в направлении РФ до возобновления работы системы», — указал ретейлер.

Помимо этого, площадка обратилась к продавцам с просьбой отменить посылки, которые они успели сформировать, но еще не отправили, и написать покупателю для выбора другого варианта доставки. Компания добавила, посылки, которые уже в пути, будут у покупателей в запланированное время. Источник платформы, на правах анонимности, признался, что данные проблемы возникли еще в прошлом году, а именно в декабре. Напомним, доставку в РФ из Китая также осуществляет служба EMS. Данную службу проблема с растаможкой не затронула.