У Алины Кабаевой появился двойник: Юлия Востругина берет пример с Кабаевой

У Алины Кабаевой появился двойник – не менее красивый и стремящийся к успеху, чем она. Юлия Востругина – копия Кабаева внешне, ее друзья в Новомосковске постоянно ей об этом говорят. Юля тоже гимнастка, она усиленно занимается спортом и ведет канал на YouTube, где учит других быть успешными.

О поразительном сходстве взрослой женщины и юной девушки узнали случайно: на людях Алина Кабаева появляется редко, спортивные мероприятия посещает еще реже, но «Гран-при Москвы» по художественной гимнастике почтила своим вниманием. Каков же был шок для зрителей чемпионата, когда они увидели двух «Алин». Простую зрительницу спрашивали: «Вы сестра Кабаевой?», на что та только качала головой. С пяти лет Юле все дружно твердили, что она – вылитая Алина, потому в семь лет юная спортсменка все же познакомилась со своим кумиром.

О личном Юлия рассказывает немного, несмотря на то, что является успешным блогером. Ее советы касаются гимнастики, но не все знают, что из-за спортивной карьеры девушки из семьи ушел отец. Постоянные сборы, тренировки и костюмы требовали денег, семья переезжала из города в город, вот мужчина и не выдержал. Юлия хочет, чтоб тем маленьким девочкам, которые занимаются гимнастикой, было немного проще в спорте и потому ничего не рекламирует в своем блоге. Умение заниматься благотворительностью – тоже одна из черт характера Алины Кабаевой.