Убийцу Виктории Реймер из Новокузнецка не станут казнить по требованию активистов

Ажиотаж вокруг убийства двенадцатилетней Виктории Реймер на Кузбассе поутих после похорон ребенка. Активисты, которые требовали у властей вернуть смертную казнь для преступников, совершивших насилие в отношении детей, практически перестали добиваться своего. А петиция с требованием смертной казни для насильника Виктории так и не набрала необходимого количества подписей.

После того, как полиция задержала и арестовала сорокалетнего Евгения Бухарина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве Вики Реймер, в Сети появилась петиция к президенту, автор которой предлагает властям вернуться смертную казнь за преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних.

Буквально за пару дней количество участников кампании достигло 50 тысяч человек, и казалось, что еще через несколько дней петиция наберет необходимые для подачи документа в парламент 100 тысяч подписей. Однако за последние сутки под петицией подписались всего несколько тысяч человек. По состоянию на утро 6 февраля, петицию поддержали 75 тысяч человек.

Новые подписи прибавляются с каждой минутой, но до необходимой отметки в 100 тысяч подписей пока далеко.

Поутих резонанс вокруг этой истории и в социальных сетях и пресс-изданиях. После похорон двенадцатилетней Вики, когда в городе прошла акция памяти, об этой истории постепенно начали забывать.

Напомним, что Евгений Бухарин изнасиловал ребенка у себя дома, а затем живьем сбросил девочку на дно шахты глубиной около 100 метров.