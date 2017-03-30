Убийство владельца BMW, совершенное сотрудниками ГАИ, раскололо общество

Общество раскололось в результате жестокой расправы над владельцем BMW в Ставропольском крае, которую совершили сотрудники ГАИ. Шесть сотрудников уже лишись занимаемых должностей, десять привлечены к ответственности, двоим из которых предъявлены обвинения в убийстве.

Так закончилось обычное преследование водителя BMW, нарушившего правила дорожного движения. Владелец автомобиля на требование сотрудников полиции остановиться, никак не отреагировал. После этого преследующий патруль сделал предупреждение о начале ведения огня.

Автомобиль удалось остановить, но когда сотрудник полиции приблизился к машине и открыл переднюю дверь, то автомобиль резко тронулся, протащив инспектора по обочине целых 15 километров. В конце концов «бумер» удалось остановить окончательно. Сотрудники полиции избили пассажира и водителя, который от полученных травм скончался на месте.