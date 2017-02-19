Участницу игры «Синий кит» спасли от самоубийства

В столице Украины правоохранительными органами была спасена девочка, которая хотела совершить самоубийство. Подросток являлась участницей игры «Синий кит», ее суицид был последним заданием в опасном развлечении.

Девочка с подругой были подписаны на «группу смерти». Школьницы в субботу должны были выполнить задание No50. В полицию обратилась мать девочки, которая увидела в ее комнате предсмертную записку.

«Стало известно, что школьница за пару часов до запланированного действия отключила смартфон, удалила страницу «ВКонтакте», но было обнаружено ее участие в «Синий кит», пропагандирующей насилие», — говорит Андрей Крищенко, который является начальником Главного управления киевской Нацполиции.

Подростка искали на протяжении двух часов, ее обнаружили в многоэтажке. У девочки было переохлаждение, а также порезы. Рядом с ней нашли еще одну записку с последним желанием.

«У них по плану в этот день было выполнение последнего ужасного задания – суицида. Они должны были выпрыгнуть с многоэтажки или повеситься. Девочки поднялись на последний этаж, но одна из них испугавшись решила уйти, ее изначально искали правоохранительные органы. Эту школьницу искали пару часов, она была в подавленном состоянии», — отмечают в полиции.

Со школьницами планируют провести работу правоохранительные органы, психологи.