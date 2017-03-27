О том, что участники митинга Навального вели себя провокационно относительно органов правопорядка, заявил Максим Григорьев, являющийся главой Фонда по исследованиям проблем демократии.

После того, как состоялся митинг навального в Москве, по этому поводу высказался Максим Григорьев, являющийся главой Фонда по исследованиям проблем демократии. Он завил, что лично присутствовал на митинге, отметив очень корректную работу работников полиции.

Он видел множество арестованных, которые вели себя провокационно, будто желая быть арестованными. А полиция арестовывала их только после нескольких предупреждений. Также Максим отметил, что митингующие создавали помехи для предвидения автомобилей и прохожих, не участвовавших в митинге.