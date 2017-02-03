Учительница гимназии в Москве утверждает, что школьник ее сам соблазнил

Учительница иностранного языка в столичной гимназии подозревается в растлении ученика. Женщина утверждает, что ученик ее соблазнил.

40-летняя женщина рассказала, что школьник попросил позаниматься с ним индивидуально английским языком, а после предложил интимную близость. Необходимо отметить, что Бахо, которому 17 лет, в социальной сети ведет себя, как уверенный сердцеед. Исходя из его аккаунта видно, что он активно интересуется темами сексуального характера. Также стало известно, что развлечение со своей учительницей, парень снимал на телефон. Для какой цели он это делал, пока не ясно.

Из-за разгоревшегося скандала Ирина была вынуждена уволиться, но быстро нашла работу в соседнем учебном заведении. Здесь рассказали, что об этом инциденте не слышали, во время принятия ее на работу: «Ее порекомендовали как отличного профессионала, имеющего хорошее произношение. Не было замечено ничего плохого. Она работает с 9, 11 классами, с маленькими. Никто из ребят не задерживается у нее в кабине, она после окончания урока уходит». В этой гимназии также отметили, что на рабочем месте о репетиторстве речи быть не может, а за пределами учебного заведения учителя могут подрабатывать.