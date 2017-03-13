Учительница в Риге знала об участии детей в игре «Синий кит»: школьница совершила суицид

В Риге в школьном учреждении No75 произошла ужасная трагедия. Пятиклассница, которая участвовала в игре «Синий кит», совершила самоубийство.

Школьницы рижской школы создали в Инстаграм хэштег «мы_в_игре» за 1,5 месяца до инцидента. Даты появления данного хэштега и суицида совпадают с правилами участия в опасной игре «Синий кит». Так, на протяжении 50 дней дети получали задания от кураторов развлечения, финальным заданием является суицид.

Девочка, совершившая самоубийство, чудом осталась живой. Стало известно, что ее подружка, которая также являлась участницей развлечения, поведала о нем своей маме. Родительница забеспокоилась и решила позвонить классной руководительнице, чтобы та провела беседу с учениками. Но педагог проигнорировала предложение женщины. Учитель не сообщила ни психологу, ни социальным службам.

Необходимо уточнить, что жертва игры проживает в полной семье, ее 11 лет, не отличалась от одноклассников. Товарищи школьницы снимали все происшедшее на телефон, но после прыжка из окна, ролик и фото были удалены. Видимо, дети испугались, и все сами удалили из телефона жертвы игры. Снимавшая на видео самоубийство, была лучшей подругой 11-летней девочки, но это не помешало ей подстрекать к прыжку.