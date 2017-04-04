Удмуртия последние новости: Александр Соловьев арестован за взятки в 139 млн руб

Правоохранительные органы задержали главу Удмуртии за взятки. Сообщается, что Александр Соловьев подозревается во взятии денежной суммы в размере 139 млн рублей, его этапировали в столицу РФ.

Эта информация была подтверждена в СК России. Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря российского лидера, сообщил, что президент проинформирован об аресте главы региона. В СК РФ заявили, что в отношении Соловьева было заведено уголовное дело, его подозревают в получении крупной взятки. Отмечается, что факты данного преступления были выявлены СК и ФСБ.

По мнении следователей, на протяжении нескольких лет он получил от представителей компаний, занимающихся строительством мостов, большую сумму средств, которая составила около 139 млн рублей. Помимо этого руководителем региона также была получена доля — до 3 млн рублей, за участие в организации. Ответным действием подозреваемого должно было стать обеспечение внеочередной оплаты за выполненную работу, деньги для которой должны выделить из федерального, регионального бюджетов. Еще одни условием взяток являлось выделении лицензии на изучение недр, песковую добычу.

На сегодняшний день Соловьев находится в столице РФ, в скором времени по отношению к нему будет предъявлено обвинение, далее судом избирается мера пресечения.

Напомним, ранее местное СМИ писало, что Республика погрязла в коррупции. Сейчас Удмуртия входит в список регионов, имеющих высокий показатель коррумпированности. С 2014 года Соловьев был назначен врио главы Республики, за это время ситуация стала только ухудшаться.