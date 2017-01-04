Украинскую телеведущую готовы разорвать за поддержку российских граждан, как пишет издание «Вести.ру». Алла Ковальчук, которая учит украинцев вкусно готовить в шоу «Все буде смачно», не видит в россиянах врагов — она поднимала за них тост в 11.00 по местному времени, встречая праздник вместе с ними. «Домашнее» видео Ковальчук сейчас распространяется и тиражируется в интернете, хотя кому какой праздник отмечать – личное дело каждой семьи.

Сама ведущая заявила, что любить оба братских народа – традиция времен СССР, а гость за праздничным столом ведущей – представитель той эпохи. Эксцентричную и веселую «бабулю», которую зрители обожали за пробивной характер и добрый нрав, уже несколько дней нового года травят и поливают грязью в Сети. Хотя пора понимать, что она – представительница поколения, которое даже в кошмарном сне не поссорит Украину и РФ. Для женщины нормально произнести тост за Путина и россиян, а потом через час радостно спеть гимн Украины. Ковальчук, дожившая до почетного звания «бабули», видит и понимает: без мира между соседскими и братскими народами вообще ничего не будет, но ее мудрые слова не услышали.

Человек, не сделавший ничего плохого и подсудного, вынужден оправдываться так, будто любить родственников в России – преступление. Находятся, правда, нормальные и вменяемые люди, которые видят: националистам дали команду фас» и указали, как и кого ненавидеть. «Бабулю» ненавидят, обзывают «ватницей», как это отразится на ее карьере в шоу на украинском канале СТБ – неизвестно.