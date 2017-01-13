Ульяна Лобанова Камчатка: автоледи виновна в смерти 21-летнего молодого человека

В РФ разгорелся скандал. Автоледи не пропустила «скорую», которая экстренно была вызвана на помощь умирающему. По вине женщины молодой человек скончался. Об этом информирует одно из российских изданий.

Стало известно, что Ульяна Лобанова член участкового избиркома. Отстранять от обязанностей ее не собираются.

«Пока не видим оснований увольнять ее. Если ее осудят, тогда и будет рассматриваться данный вопрос», — рассказали на работе женщины.

Сотрудники ГИБДД утверждают, что нарушительница может отделаться лишь штрафом в размере 500 руб. Напомним, инцидент, с ужасными последствиями, произошел 10 января. Женщина, находясь на рулем автомобиля, не захотела уступать проезд «скорой», которая в этот момент была вызвана для помощи умирающему человеку. Из-за конфликта, который произошел между медицинскими работниками и пассажиром, который ехал вместе с Лобановой, 21- парень скончался не дождавшись медицинской помощи. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. По причине агрессивно настроенных людей из иномарки, врачи не захотели идти пешком к подъезду. По поводу инцидента нижняя парламентская палата планирует обратиться в СК РФ, а также в Генпрокуратуру.