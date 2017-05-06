Умер Сергей Фетисов: в Орле состоялась прощальная церемония

После тяжелого заболевания умер Сергей Фетисов, прощание с российским актером прошло в городе Орле. На траурное мероприятие пришли коллеги, представители власти, родные. В последний путь заслуженного артиста РФ, как положено по традиции, проводили громкими аплодисментами.

Умер Сергей Фетисов, в августе ему бы исполнилось 65 лет. Кончина российского актера наступила в городе Орел 3 мая, ее причиной стала тяжелое заболевание. Прощальная церемония прошла 5 мая около театра, где играл Фетисов. Проводить заслуженного артиста РФ в последний путь пришли его коллеги театра и кино, родные и представители российской власти. На траурной церемонии, его гроб провожали под громкие аплодисменты, как полагается по традиции.

«Сергей Васильевич всю свою жизнь отдал искусству, он посвятил себя слежению Мельпомене, нес в массы культуру, доброту, тепло. Сергей Васильевич, мы всегда будем помнить о вас», — сказал Леонид Музалевский, занимающий должность спикера областного Совета.

Напомним, актер более 20 лет работал в театре «Русский стиль», находящийся в городе Орел. Он стоял у основания этого культурного заведения и до конца своих дней был ему предан. Актер Фетисов снялся во многих кинолентах, в его карьере 18 ролей в кинематографе. Зрителям России он запомнился в сериалах: «Иуда», «Солдаты», «Штрафбат», «Ермак» и других.