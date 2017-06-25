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Ураза-Байрам считается одним из главных праздников мусульман. В честь торжества президент РФ поздравил всех российских мусульман, отметив их важную роль в укреплении дружбы, поддержки мира, — передает российское издание «РИА Новости».

ураза-байрам
Фото: ivanteevka.today

Сегодня все приверженцы ислама отмечают Ураза-Байрам. Этот праздник для верующих является одним из главных. В этот день глава РФ обратился к российским мусульманам с поздравлением. Лидер страны также отметил важную роль народа в укреплении дружбы, а также поддержки мира.

Владимир Путин добавил, что данное торжество имеет глубокий нравственный смысл, несет радость, помогает на пути к совершенствованию, призывает делать добрые дела, помогать всем нуждающимся людям. Также по мнению главы РФ, мусульманские организации, находящиеся в России, заслуживают уважения, так как вносят большой вклад в общественную, образовательную, культурную, благотворительную деятельность государства.

Напомним, ранее муфтий Мухаммад Таджуддинов рассказал, что около 6 млн россиян соблюдают пост в Рамадан, который является священным месяцем для мусульман. По его словам, соблюдение поста позволяет еще больше укрепить свою веру. В этом году ЦДУМ планирует вывести в Мекке и Медине, где верующие посетят святыни, 3000 человек. Стоит отметить, после террористических актов во время хаджа властями Саудовской аравии было принято решение усилить меры безопасности, безопасность гарантируется всем паломникам.

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