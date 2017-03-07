В 30% случаев мужья изменяют женам с их лучшими подругами

Примерно в 80% случаев частные детективы, привлеченные для поиска доказательств супружеской измены, возвращаются к клиентам с подтверждающими предательство фактами. После чего больше половины клиентов принимают решение о разводе и разделе имущества в суде. О практике расследования и юридического сопровождения дел о супружеских изменах рассказывает адвокат-детектив Валерий Вечканов.

Первый в Москве адвокат-детектив утверждает, что ему гораздо приятнее приносить клиентам хорошие новости, опровергающие тревожные подозрения, заставляющие людей поверить в вечную любовь, бескорыстие, честность и порядочность. Однако таких отчетов в работе частного адвоката-детектива менее 20% от общего количества. Гораздо чаще сыщики предъявляют клиентам печальные доказательства.

«В числе наших постоянных клиентов — женщины, мечтающие вывести на чистую воду неверного супруга. Примерно в 30% случаев выясняется, что мужья изменяют женам с их лучшими подругами. Поэтому нередко поиск подозреваемых начинается с изучения близкого окружения заказчиц», — рассказывает Вечканов.

По его словам, мужчины реже привлекают адвокатов-детективов к распутыванию семейных интриг. Однако и такие случаи — не редкость. Так, недавно в офис адвоката-детектива обратился мужчина и попросил проверить алиби, предъявленное его женой после продолжительного отсутствия дома. Согласно легенде супруги, она была вынуждена остаться на работе в ночную смену вместо своей заболевшей коллеги, которая подтвердила эту версию. В ходе расследования выяснилось, что ночная смена и болезнь оказались фикцией, которую две женщины, сговорившись, попытались выдать за чистую монету.

«Чем раньше супруги узнают об измене, тем больше времени у них на подготовку к бракоразводному процессу. В данном случае срабатывает поговорка — «предупрежден, значит вооружен». Супруг, располагающий убедительными доказательствами, собранными детективом, а также юридической поддержкой, имеет больше шансов не оказаться в проигрыше при разделе имущества, определении порядка общения с детьми, определении размера алиментов», — поясняет адвокат-детектив Вечканов.

В последнее время, по словам эксперта, резко возрос спрос на комплексные услуги адвокатов-детективов со стороны холостых предпринимателей средних лет, владеющих элитной недвижимостью в Москве и Подмосковье. Все больше состоятельных мужчин желают убедиться, что их молодые пассии намерены вступить с ними в брак для создания семьи, а не ради возникновения каких-либо правовых последствий и материальной выгоды корыстной направленности.

В ходе расследований примерно в 25% случаев выясняется, что коварные подруги, действительно, претендуют на дома и квартиры. При этом они охотно делятся своими планами с подругами, а нередко и имеют сообщниц в окружении бизнесменов. Что, в последствии, помогает сформировать доказательную базу.

«Недавно нам удалось предотвратить захват доли в бизнесе. Приехавшая из глубинки девушка убедила своего нового мужа-бизнесмена включить ее в число соучредителей крупной торговой компании. Спустя некоторое время возлюбленная, не вложив в бизнес ни копейки, выкатила против своего доверчивого супруга иск о разделе общего имущества путем выдела доли из бизнеса. Нам удалось собрать и предъявить суду доказательства, указывающие на корыстный характер действий рейдерши и отсутствие ее вклада в развитие компании», — рассказывает Вечканов.

По словам адвоката-детектива, нередко ему приходится не только предъявлять клиентам доказательства измен, но и одновременно предостерегать клиентов от безрассудных действий, которые могут закончиться для них имущественными потерями, либо вообще — уголовным преследованием.

Но самое трудное, резюмирует эксперт, отделить нуждающихся в помощи клиентов от проходимцев, желающих с помощью сыщиков скомпрометировать своих супругов, а при содействии адвокатов — выгодно разделить имущество. Известны случаи, когда супруги провоцируют друг друга измену, фиксируют ее и пытаются использовать для шантажа, вымогая деньги или имущество. По словам Вечканова, в последнее время ему приходится отказываться от каждого третьего предложения поучаствовать в сомнительных инсценировках, гонорары за которые превышают среднерыночные ставки в 2-3 раза.

Адвокат-детектив Валерий Вечканов