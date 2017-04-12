Официально День космонавтики был утвержден указом Президиума ВС Советского Союза от 9 апреля 1962 года. Он был приурочен к первому полету в космос гражданина Советского Союза Юрия Гагарина, который тот совершил 12 апреля того же года.

Управляли пуском космического корабля “Восток” легендарный конструктор Сергей Королев, замначальника космодрома Анатолий Кириллов и ученый -испытатель Леонид Воскресенский. Всего на околоземной орбите Ю. Гагарин провел ровно 108 минут, совершив за это время один виток вокруг нашей планеты.

Когда настало время возвращения на землю, всего за несколько километров до поверхности земли, Гагарин катапультировался с помощью парашюта. По официальным данным, советский космонавт — герой оказался возле деревни Смеловка (Саратовская область, Терновский район). Произошло это событие в 10 ч 55 минут по МСК.

12 апреля памятен не только как День космонавтики — это отправная точка в истории нашей страны, с которой началось масштабное исследование необъятных просторов космоса. Спустя некоторое время после этого, человек впервые ступил на поверхность Луны, затем началось исследование других планет Солнечной системы.

В 2000 году произошло новое знаковое событие в космической отрасли — появилась Международная космическая станция (совместный проект пятнадцати стран). Сегодня ее управление осуществляется сразу из двух стран — России и США.

С тех пор как легендарный Гагарин “махнул рукой”, в открытом космосе побывало более 550 человек из сорока стран мира.

Спустя 50 лет, в 2011 году был учрежден международный праздник — “Юрьева ночь”. По сообщению, РИА Новости, в этом году в честь “Юрьевой ночи ” во всем мире пройдет более 180 — ти мероприятий.