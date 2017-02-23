В День защитника Отечества в Анапе пройдет благотворительный марафон

Благотворительный марафонский забег российский предприниматель, меценат Петр Зозуля приурочил к 23 февраля. Его социальные проекты «Атлет во благо» и «Жизнь. Перезагрузка» направлены на проблему адаптации детей с синдромом Дауна в обществе, а по трассе «Анапа-Сочи» побежит сам Зозуля. Цель этого одиночного забега в День Защитника Отечества – собрать за 360 километров 360 тыс. рублей для «солнечных детей».

Дети-дауны – большие друзья благотворителя. На его сайте «Синдром любви» можно перечислить любую посильную сумму, даже рубль за тот метр, который Зозуля сегодня пробежит. Уже собрано около 200 тыс. рублей для «особенный детей». В качестве финиша своего индивидуального забега Петр Зозуля не напрасно выбрал Сочи и чашу Олимпийского огня – это символ всех марафонцев. 5 марта предприниматель будет бежать всего 5 километров, зато со всеми желающими до Центрального музей искусств, в котором прочтет лекцию. Лекция будет касаться мотивации, успеха и волонтерства как необходимого условия личностного роста.

Бежать такую большую дистанцию «благобегун» боится: бывало, что марафонцы не выдерживали, умирали на финише или на дистанции. Но Петр Зозуля верит, что благое начинание принесет благие плоды. К тому же он тренировался с ноября прошлого года. «Атлет во благо» — весомая часть проекта «Спорт во благо»: бегуны бегут в поддержку «солнечных детей», покоряют вершины, а граждане попутно перечисляют деньги на социальную адаптацию даунов, в том числе через спорт.