В европейских странах 5 марта отмечают День бабушек, в РФ этот праздник ежегодно принято отмечать в октябре, а именно 28 числа.

В Европе отметили День бабушек, по традиции своих бабушек необходимо поздравлять в первое воскресенье текущего месяца. Психологи отмечают, что молодое поколение общающееся со своими бабушками и дедушками, имеет стабильное психологическое состояние, гиперактивность. Эти исследования были проведены российскими экспертами. Также отмечается, что дети, за которыми присматривают бабушки, а не няни, в два раза меньше получают различные травмы. Исходя из исследования, каждый четвертый ребенок в РФ проживает не только с родителями, но и с бабушкой. По статистике 50% российского населения хорошо отзывается о бабушки по линии матери, и лишь 14% по линии отца. Имеются и не очень положительные стороны, так бабушки, которые около 10 часов в неделю проводят со своими внуками могут заболеть сердечно-сосудистыми болезнями. Это объясняется нагрузкой, которую пожилой организм получает от заботы за детьми.

Необходимо отметить один интересный факт. В Книгу рекордов Гиннесса была занесена 23-летняя девушка из Румынии, которая стала самой молодой бабушкой в мире, а самой пожилой — 122-летняя жительница Франции.