В Google начали проверять сообщения о сбоях на сайте

Представители Google принялись устранять технические неполадки в некоторых сервисах компании. Россияне массово пожаловались, что не могут открыть главную страничку сайта. Проблемы могут быть связаны с блокировками Роскомнадзора.

В ночь на воскресенье, а также днем 22 апреля российские пользователи Google массово пожаловались на сбои в работе сайта. Жалобы начали поступать от жителей самых разных российских регионов. Пользователи не могли зайти на главную страничку Google, при этом российский домен поисковика работал без перебоев.

Проблемы с доступом к сайту связали с блокировками Роскомнадзора. В компании вскоре отреагировали на массовые жалобы, но так и не смогли назвать причины возникших проблем. Администрация сайта сообщила, о проверке портала.

«Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google», — сказали представители компании.

Предварительно установлено, что проблемы с доступом к главной страничке сайта возникла примерно у двух третей всех российских пользователей. В последнее время у россиян массово возникают проблемы с доступом к различным популярным интернет-сервисам и сайтам. Технические неисправности начали появляться после начала блокировки Telegram в России.