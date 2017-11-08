В Москве 7 ноября состоялась акция, посвященная столетнему юбилею Октябрьской революции. Шествие организовали представители коммунистического движения России и их союзники. Аналогичные мероприятия также были проведены в других крупных городах страны, кроме того, демонстрации прошли в Белоруссии и в Украине.

В российской столице вчера, 7 ноября, состоялась демонстрация в честь памятной даты – столетия Октябрьской революции. Шествие было организовано членами КПРФ и их союзниками и началось от Пушкинской площади. В акции участвовали итальянские, испанские и бразильские коммунисты, а также активисты из некоторых других стран. Участники имели при себе портреты с изображениями Ленина и Сталина, комсомольские знамена, на демонстрацию также принесли флаг Аргентины с портретом Че Гевары.

На праздник, посвященный столетию Октября, собрались свыше 130 делегаций из более чем 80 стран мира. Аналогичные праздничные мероприятия прошли также и в Санкт-Петербурге. Кроме того, подобная акция была проведена в Украине и в Белоруссии.

Октябрьская революция – одно из наиболее крупных исторических событий прошлого века, которое произошло в России в октябре (по новому стилю – в ноябре) 1917 года. Вследствие такого переворота Временное правительство лишилось власти, и руководство страной стали осуществлять большевики. Основная цель революционных преобразований заключалась в устранении капитализма и установлении социалистического строя. По итогу революционного переворота была создана Российская Советская Республика.