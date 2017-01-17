В Москве прошли похороны жертв авиакатастрофы в Сочи

Вчера прошли похороны жертв авиакатастрофы Ту-154. Для места погребения тел выбрали военном кладбище. Об этом передает одно из российских изданий. Отпевание совершал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«Когда мы узнали о трагедии, в храмах РПЦ по сей день продолжают звучать заупокойные молитвы о жертвах. Выражаю родственникам погибших глубокие соболезнования от Святейшего патриарха, всей Церкви», — рассказал он перед началом службы.

Проститься с погибшими приехал премьер страны, Максим Соколов, который является министром транспорта, Валентина Матвиенко, занимающая должность председателя Совета Федерации, а также другие представители власти. В этот же день на Новодевичьем кладбище хоронили известную правозащитнику Елизавету Глинку. Заупокойную литию в Успенском храме совершал еписком Луховицкий Петр.

Напомним, месяц назад в Сочи произошло крушение самолета, в котором в Сирию летело 92 человека, все погибли. На борту лайнера находились военные, двое госслужащих, военный хор и Доктор Лиза. После происшествия сотрудники спасательной службы приступили к поиску тел и обломков самолета. По итогам расшифровки «черного ящика» в качестве причины катастрофы рассматривает ошибка пилотов.