В Нижнем Новгороде попрощались с основателем «World Class»

В городе Нижний Новгород простились с Алексеем Трушиным, который является создателем фитнес-центра «World Class». Мужчина умер на 54-году жизни.

Недавно стало известно о кончине Алексея Трушина, причиной которой стала продолжительная болезнь мужчины. Бизнесмен стал популярным после создания сети фитнес-клубов, он был активным, любил спорт. Жители Нижнего Новгорода отмечают, что мужчина всегда был открытым и доброжелательным. Церемония прощания состоялась в фитнес-центре города. Сотрудников сети попросили не комментировать причины кончины владельца сети, а также не разглашать место и время захоронения. Отмечается, что это право семьи мужчины.

На входе в центр стоит снимок Трушина, на котором он улыбается. Фото отображает его сущность – мужчина всегда был в прекрасном расположении духа, его характеризовали как светлого человека. Сотрудники и клиенты фитнес-центра отмечают, что благодаря Трушину в центре создана удивительная семейная атмосфера.

«Очень сложно найти такого человека, который живет большим количеством идей, глубоко живет делом. Алексей бесстрашный человек, блестящий руководитель», — говорит один из знакомых скончавшегося жителя РФ.

Стоит отметить, после открытия спортивного центра в городе, начало развиваться фитнес-движение.