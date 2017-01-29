В Нижнем Новгороде появилось первое официальное коллекторское агентство

Коллекторы начали работать в Нижнем Новгороде на официальных и законных основаниях. В городе появилось первое коллекторское агентство. Теперь работа коллекторов будет строго ограниченной, а также будет соблюдаться в соответствии с прописанными правилами в законодательстве.

Об этом накануне рассказал Игорь Корсаков, являющийся руководителем регионального отделения УФССП. По словам чиновника, теперь работа коллекторов, получивших статус сотрудников официально зарегистрированного агентства, будет руководиться строгими нормами и правилами. В частности, законом предусматриваются строгие ограничения в «общении» коллектора и должника.

Правила гласят, что коллекторы имеют право звонить должникам не более двух раз в неделю, не более одного раза в день, при этом должник может на законных основаниях отказаться от такого разговора. В месяц должнику можно звонить не чаще восьми раз. Также строго ограничивается количество смс-сообщений должникам. Личные встречи предусмотрены из расчета не более одного раза в неделю. При этом должник также имеет право отказаться от общения с коллектором.

То есть фактически коллекторы не имеют права давить на должника без его согласия. Нарушение норм работы коллекторов будет наказываться по закону. Коллектор, который будет угрожать должнику или превысит лимит личных звонков или встреч, может понести административное или уголовное наказание.

Всего в России зарегистрировано 33 коллекторских агентства. По словам Корсакова, зарегистрировать такую организацию не просто. Главным условием для агентства является наличие материальной базы в размере десяти миллионов рублей.