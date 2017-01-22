В Пензе прошли съёмки авторской коллекции вечерних нарядов от Дома высокой моды Юлии Сериковой

На днях прошли съёмки авторской коллекции вечерних нарядов класса прет-а-порте де люкс от Дома высокой моды Юлии Сериковой. Узнаваемыми чертами кутюрной линии является эксклюзивная авторская вышивка люневильским крючком по методике Виктории Бойко с использованием драгоценных и полудрагоценных камней природного происхождения.

В съемках принимал участие тигренок Астон. Стоит отметить, что съемка требовала большой выдержки и сосредоточенности как у артистов цирка Дмитрия и Яны Ким, так и у фотографа Сергея Катышкина, чтобы сделать эксклюзивные кадры для обзора коллекции. Закрытый пре-показ авторской коллекции пройдет этой осенью в Пензенской областной филармонии. Каждый вечерний наряд от Дома высокой моды Юлии Сериковой – эксклюзивное произведение дизайнерского искусства. Платья из золотой коллекции украшены россыпями камней и итальянским кружевом. Мужские вечерние костюмы, оттенки которых варьируются от винно-коричневого до бурбона, сочетают в себе изысканную строгость и стиль Прованс. Вдохновением на создание золотой коллекция послужили работы ливанского дизайнера-модельера, непревзойденного мастера роскоши и элегантности в индустрии высокой моды, Эли Сааба.

На сегодняшний день идут работы над совместным проектом «Нежность весны» с дизайнером из Армавира, Эллой Тобиковой, по созданию кутюрной линии свадебных и вечерних платьев из цветов. Объединяя в гармоничное целое искусство флористики и высокой моды, рождается еще одна неповторимая авторская коллекция, потрясающая своей нежностью и утонченностью. О бренде: Дом высокой моды Юлии Сериковой представляет смелые, роскошные, но в тоже время утонченные вечерние наряды для мужчин и женщин. Он открылся в январе 2017 года. Основателем, руководителем и идейным вдохновителем, является дизайнер-модельер Юлия Серикова. Каждая ее работа – шедевр, поражающий изяществом силуэта и оригинальностью кроя. Лаконичность цветовой гаммы успешно оттеняет богатство фактур и роскошь эксклюзивных тканей. Каждая дизайнерская линия Модного Дома по-своему уникальна и неповторима. Над съемками золотой коллекции работали: Юрий Дровнин и Сергей Катышкин. Концепцию макияжа моделей разработала визажист Анна Машкова, а стайлинг волос – Екатерина Казина. Нотку испанского фламенко в коллекцию внесли авторские украшения из шелка от Алины Задорожной. Партнеры пре-показа: профессиональная фотостудия Flash Studio, артисты цирка «Сочи и К» Дмитрий и Яна Ким, компания RusFilms, студия Butterfly Story, школа фотомоделей KETmodel и студия профессионального визажа Muar Studio.