В РФ были введены ограничения для начинающих водителей

Российские власти приняли решение обязать водителей, у которых стаж вождения менее пары лет, прикреплять соответствующий знак на свою машину. Также для таких водителей предусмотрены некоторые запреты.

Премьер РФ подписал указ, в котором говорится об ограничениях для начинающих водителей. Ознакомиться с данным постановлением можно на сайте правительства. Исходя из нового закона, неопытные водители теперь должны на своем автомобиле иметь соответствующий знак, иначе водителю запрещается эксплуатировать данное транспортное средство. Также среди нововведений присутствует ограничения на буксировку машины, осуществления перевозки пассажиров на двухколесных транспортных средствах, управление автомобилем, во время перевозки тяжелого, крупногабаритного груза. Целью нового постановления является снижение уровня аварий с участием начинающих водителей.

Данные поправки в ПДД были подготовлены в конце прошлого года. Стоит отметить, что за нарушение нормы, касающейся установления знака, водитель должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей.

Напомним, российскими властями также был изменен порядок замены и выдачи водительских удостоверений. Теперь с этими вопросами необходимо обращаться не в ГИБДД, как было ранее, а в МФЦ. Если у водителя будет на руках справка из медицинского учреждения, срок действия данных прав достигнет десять лет. Данное решение позволит улучшить качество госуслуг, предотвратить коррупцию, уменьшить финиздержки жителей РФ.